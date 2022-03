Trafic de passeports diplomatiques : Me Antoine Ngom clame l’innocence de ses clients C’est connu, les députés Biaye et Sall seront jugés le 17 mars prochain. Leurs avocats Me Antoine Ngom estime que cette affaire pouvait être jugée au tribunal des flagrants délits. Selon l’avocat de Me Sall comme celui de Biaye, Me Antoine Ngom, les choses s'accélèrent certes mais il faut aussi reconnaître que nous avons toujours dénoncé les longues détentions.

Les députés Mamadou Salle et Mamadou Biaye ainsi que l’un des prévenus feront face au juge le 17 mars prochain. Une affaire relative au trafic de passeport diplomatique.



« Des gens sont toujours dans les liens de la détention sans pour autant que l'on sache s’ils son coupable ou pas. Il fait savoir aussi que c’est un dossier vide car je l’ai toujours dit. C’est juste qu’ils sont du pouvoir que les gens ont tendance à rendre ce dossier aussi complexe. On pouvait le juger au tribunal des flagrants délits mais c’est parce que ce sont des députés que le dossier est en instruction » déclare Me Antoine Ngom.



Poursuivant dans ses explications il note que le juge d'instruction a fait son travail dans les meilleures conditions avant de l’envoyer à qui de droit pour le jugement. L'avocat rappelle qu'à deux reprises il a demandé une liberté provisoire pour le député El Hadj Mamadou Sall pour motif de maladie.



Mais le juge s’y es opposé. Pour rappel ils sont poursuivis pour trafic de visa, de faux et usage de faux et de trafics de migrants. Les trois prévenus avaient déjà fait face au juge d’instruction du 2ième cabinet pour être entendu dans le fond du dossier

Rewmi



