Trafic de visa au sein de Y'en A marre : Kilifeu mouille les consuls dans le business et s'auto... Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 14:47 | | 0 commentaire(s)| Le client qui a eu à faire des affaires avec Kilifeu dans le passé lui demande encore la faisabilité du dossier pour l'octroi du visa. "C'est lui qui est le link entre les autres. Si la France n'est pas possible, on verra pour la Belgique ou l'Espagne. Moi Kilifeu, il me suffit de rencontrer n'importe quel consul, je lui dis qui je suis et il va faire ce que je veux", assure avec certitude l'activiste. Le client lui propose même de refaire qu'ils avaient déjà fait avec lui dans le passé.



