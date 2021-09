Trafic de visas: Les avocats de Kilifeu et Simon face à la presse, ce mercredi L’affaire relative au trafic de visas et de passeports diplomatiques, impliquant les activistes rappeurs, Kilifeu et Simon se poursuit.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 08:39

Ainsi, les avocats de Simon et Kilifeu vont faire face à la presse ce mercredi, pour, dit-on, édifier l’opinion publique sur les non-dits de l’affaire.



Ladite rencontre est prévue au tribunal de Dakar, à l’issue de l’audience avec le juge du 2ème cabinet.



A retenir que les deux mis en cause, Simon et Kilifeu, présentement entre les mains de la justice pourraient faire face à l’ouverture d’une information judiciaire demandée par le parquet.



