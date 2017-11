Trafic de visas : le manager et frère de Coumba Gawlo Seck, arrêté

Le staff de Coumba Gawlo Seck a été sensiblement réduit par la Division d’investigation criminelle (Dic). Selon nos antennes sensibles, le manager de l’artiste, son frère Makhtar, a été arrêté par les enquêteurs en même temps que deux autres personnes dans le cadre d’une enquête sur un trafic de visas vers l’Italie.



D’ailleurs, c’est cette ambassade qui a porté plainte pour vous dire dans tous les cas, que l’affaire pourrait faire des dégâts et pour cause. Makhtar Seck et Cie ont été déférés au parquet. Mais le plus grave, c’est qu’ils se servaient des tournées de la diva pour monter des dossiers de demandes de visas moyennant paiements.











