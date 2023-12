Trafic international de Dakar: Plus de 6600 kg de cocaïne saisis par la Marine nationale en moins d’un mois Rédigé par leral.net le Samedi 23 Décembre 2023 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est-il au cœur des nouveaux circuits de la cocaïne ? Tout porte à le croire si l’on sait que l’armée sénégalaise, à travers sa Marine, multiple les saisies de ce type de drogue au large de Dakar. La dernière en date remonte au vendredi 22 décembre. En effet, le patrouilleur « Le WALO », de la Marine nationale, a intercepté, ce même jour, à 220 km au large, une embarcation “go fast” transportant de la drogue vers l’Europe. « Des tirs de semonce ont permis d’immobiliser l’embarcation qui tentait de s’échapper après avoir largué sa cargaison illicite », renseigne la Marine sur X. 690 kilogrammes de cocaïne ont été repêchés et ramenés à Dakar en même temps que le “go fast” et ses cinq membres d’équipage. Le Sénégal est-il au cœur des nouveaux circuits de la cocaïne ? Tout porte à le croire si l’on sait que l’armée sénégalaise, à travers sa Marine, multiple les saisies de ce type de drogue au large de Dakar. La dernière en date remonte au vendredi 22 décembre. En effet, le patrouilleur « Le WALO […] Ce même patrouilleur de haute mer a intercepté, le navire jeudi 15 décembre, « au sud des eaux sénégalaises, à 425 kilomètres au large », avec à bord trois tonnes de cocaïne, a indiqué la marine dans un communiqué sur X (anciennement Twitter). Le navire et ses sept membres d’équipage ont été ramenés samedi dans une base navale à Dakar, a dit la marine sans donner plus de détails. L’armée sénégalaise avait le 28 novembre annoncé une saisie de près de trois tonnes de cocaïne sur un navire arraisonné au large du Sénégal avec un équipage de dix personnes dont un Sénégalais, soit près de six tonnes de cocaïne saisies en mer en moins de vingt jours. S. GUEYE



Source : https://lesoleil.sn/trafic-international-de-dakar-...

