Trafic international de drogue : une nouvelle et surprenante découverte de 375 kilos de chanvre indien sur un camion malien ! Comme la suite et pas fin d’une enquête, une nouvelle et surprenante découverte 375 kilos de chanvre indien a été faite par nos fins limiers de la Gendarmerie nationale ! Oui, suite et pas fin, parce que c’est le même camion immatriculé au Mali où nos pandores avaient trouvé 100 kilogrammes de chanvre indien à Popenguine qui livre encore un autre secret.

Selon une nouvelle issue de source sécuritaire, le 1ier juillet 2020 suite à des informations recueillies, 375 autres kilogrammes ont été dénichés sous le plancher du même camion malien . Au total, à ce jour, plus de 470 kilogrammes de ce produit ont été mis à nu.



Mais le plus choquant dans cette affaire est qu’en cette période pré-Tabaski, avec l’autorisation des autorités gouvernementales de faciliter le ravitaillement des Sénégalais en moutons, ces trafiquants semblent avoir eux aussi dénicher une brèche pour leur sale business.



Heureusement que nos braves gendarmes, même en faisant preuve de souplesse dans cette facilitation des échanges entre le Sénégal et les pays voisins, restent très vigilants !



Chapeau à nos braves pandores !





