Trafic présumé de visas : le procès de Kilifeu et Cie renvoyé au 7 juillet prochain

Jeudi 2 Juin 2022

Le procès de l’affaire du trafic présumé de visas, impliquant les activistes Landing Mbissane Seck dit Kilifeu, Simon Kouka ainsi que leur acolyte, Thierno Amadou Diallo, a été appelé ce jeudi 2 juin devant la barre du tribunal correctionnel du TGI de Dakar.



Mais, l’audience a été renvoyée jusqu’au 7 juillet prochain pour le retour des citations et d’éventuelles plaidoiries.



A retenir que les mis en causes sont poursuivis pour escroquerie, association de malfaiteurs, corruption et tentative de faux dans un document administratif.



