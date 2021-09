Trafics de documents: Les deux députés ne faisaient pas que cela, le nombre des victimes en hausse Trafic de passeports diplomatiques, mais aussi d'extraits de naissance, de visas et de cartes nationales d'identité. Les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye étaient dans toutes les sauces.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 06:18 | | 0 commentaire(s)|

Le nombre de victimes passe de deux à quatre et si l'on n'y prend garde, cela risque d'augmenter. En effet, Ngamet B, une guinéenne balance: "Je suis Guinéenne, Kondé a tenté de m'établir une carte nationale d'identité sénégalaise, mais...", dit-elle.



Oumou T d'affirmer: "Dans son bureau à l'Assemblée, le député El Hadji Mamadou Sallm'a demandé de verser à Kondé 4 millions F CFA pour lancer la procédure", révèle cette dernière.



Niele S: "Sadio Dansokho, le président du Conseil départemental de Saraya, m'a confirmé , au téléphone, qu'il trafiquait aussi des visas avant de me présenter à Kondé".



Kondé sur procès verbal avait balancé aux enquêteurs: "Les députés de BBY, El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye, me facilitaient l'obtention des passeports diplomatiques. Sadio Dansokho était aussi mon collaborateur".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos