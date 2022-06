Tragédie à la plage de Niague : six élèves meurent noyés Six jeunes élèves ont perdu la vie par noyade à la plage de Niaga, hier, et seuls deux corps ont été retrouvés.

Les séries de noyades recommencent. Les plages sont prises d’assaut par des élèves dont la plupart sont en vacances et d’autres préparent des examens. Hier, la plage de Niague ( lac rose) a été le lieu d’affluence de plusieurs élèves, nous dit actunet.net.



Pour rappel, ces élèves en classe de 3ème au Cem de Niakoulrap, âgés de 15 à 16 ans, ont décidé, après les épreuves physiques, de prendre la direction de la plage de Niague pour une baignade.



