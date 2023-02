Tragédie de la famille Diol aux USA : Un premier coupable condamné Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2023 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Un des suspects a été condamné dans l'affaire de l'incendie criminel de Denver, qui a tué 5 membres de la famille Diol de Denver (Usa). Première condamnation dans l'affaire de l'incendie criminelle qui a couté la vie à 5 membres de la famille sénégalaise Diol, aux Etats Unis. En effet, un adolescent, qui fait partie des trois suspects, a été condamné à sept ans devant un tribunal de district de Denver et trois ans devant un tribunal pour mineurs. Ce qui lui fait, au total, 10 ans de prison ferme. Le condamné s'appelle Dillon Siebert. Il avait 15 ans au moment de son arrestation. En fin janvier 2021, il avait été arrêté avec Kevin Bui et Gavin Seymour. Le trio, qui s'était fait voler un téléphone portable, a voulu se venger. Ils ont mis le feu au domicile des Diol, pensant que c'était la demeure de l'auteur du vol. En effet, en raison de son âge, le nom de Siebert n'avait pas été publié auparavant. Il avait été initialement inculpé de 47 chefs d'accusation différents, dont meurtre au premier degré, tentative de meurtre, voies de fait au premier et au deuxième degré, incendie criminel, cambriolage et complot. Le 9 décembre 2022, il a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré. Mercredi, Siebert a été condamné à sept ans par un tribunal de district. Il a également été condamné à trois ans par un tribunal pour mineurs mercredi après-midi.



Source : Source : https://lesoleil.sn/tragedie-de-la-famille-diol-au...

