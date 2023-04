Train Express Régional: Retards et dysfonctionnements indisposent les passagers 

Perturbations et retards. Ces dysfonctionnements, notés récemment dans l’exploitation commerciale du Ter, indisposent certains passagers. Tenant à leur moyen de transport privilégié, ils veulent la fin de ces manquements, pour une continuité du service en toute « efficacité ». Ce lundi 24 avril est un jour de reprise après la célébration de la Korité. À la gare […]

Perturbations et retards. Ces dysfonctionnements, notés récemment dans l’exploitation commerciale du Ter, indisposent certains passagers. Tenant à leur moyen de transport privilégié, ils veulent la fin de ces manquements, pour une continuité du service en toute « efficacité ».

Ce lundi 24 avril est un jour de reprise après la célébration de la Korité. À la gare du Ter de Thiaroye, c’est l’ambiance habituelle. Une longue file est constituée pour l’achat de tickets. Ceux qui disposent de cartes avancent vers l’autre côté. Ils sont dispatchés dans les différents valideurs. Le quai est bondé de monde. L’offre est supérieure à la demande, encore une fois de plus, en ce début de semaine, car des perturbations techniques sont notées avec l’indisponibilité de quelques rames, provoquant des retards. À 10 heures 42 minutes, l’affluence est de plus en plus importante. Les voyageurs envahissent le quai malgré le chaud soleil. En pantalon et chemise, Ousmane ne cesse de rouspéter. Pour lui, après « le confort et l’efficacité, ça glisse petit avec des retards et des dysfonctionnements ».

« Au début de l’exploitation, tout était nickel. Les trains venaient à l’heure. La seule difficulté qu’on rencontrait, c’était la surcharge. Mais maintenant, les retards sont récurrents. Et c’est au grand regret des usagers », exprime-t-il, tenant un cartable bleu. À côté de lui, un jeune du nom d’Abdoulaye sue à grosses gouttes. C’est la reprise pour ce commerçant, après quelques jours de fête à Thiès. De grande taille, casquette sur la tête, il est un fidèle usager du Ter. Ces dernières semaines, il a plein de griefs contre son moyen de transport préféré. « Une grève, notée la semaine dernière, m’a empêché d’embarquer à 8h. Aujourd’hui, le trafic est ralenti jusqu’à 11h par des problèmes techniques, dit-on », se plaint Abdoulaye. Quelques secondes après, l’espoir renaît avec l’annonce du train à destination de Dakar. Avant même l’arrêt, des passagers se précipitent vers les différentes portes. Ça joue des mains et des bras pour embarquer au grand dam des plus faibles. « C’est difficile ce lundi matin. Les trains sont bondés de monde. En plus, des retards sont notés. Si nous prenons le Ter, c’est pour la sécurité et l’efficacité. Donc, les autorités ont intérêt à maintenir le service de qualité. Sinon le transport à Dakar sera de plus en plus compliqué », regrette Oumy, la main sur la barre pour maintenir l’équilibre.

Des craintes d’ordre sécuritaire

Le Ter est porteur d’espoir. Il est prisé par les Sénégalais. Plus de 17 millions de personnes ont voyagé à son bord depuis le début de l’exploitation commerciale. Cependant, de récentes perturbations inquiètent certains usagers. Abdoulaye fait partie de cette catégorie. Il prend le Ter presque tous les jours. « À plusieurs reprises, j’ai constaté des pannes en cours de route. Ça arrive souvent », souligne-t-il. Ainsi, il craint pour la sécurité. « Imaginez qu’un train tombe en panne en pleine nuit. Les conséquences peuvent être désastreuses », déplore Abdoulaye. Il en appelle donc à une prise en charge adéquate de ces impairs. « La sécurité prime sur tout. Donc, nous prions que les dysfonctionnements et les perturbations ne surviennent plus. Il y va de la réputation du Ter », considère Abdoulaye. Mamadou Gaye porte le même message.

Comme Abdoulaye, il dit avoir subi des perturbations liées à l’exploitation du Ter. « Ça devient de plus en plus compliqué avec le Ter. Les perturbations sont nombreuses. J’en ai noté trois en un mois. C’est trop », déplore le passager. C’est aux premières heures de l’exploitation du Ter que Doudou Fall a acheté une carte d’abonnement. Inquiet des perturbations, devenues « répétitives », il lance une alerte. « C’est notre moyen de transport privilégié ; ce qui nous a poussés à nous abonner. Je compte quand même renouveler l’abonnement, mais il faut une amélioration du service en veillant surtout à la régularité », prie Doudou. Il tient à son Ter, comme tant d’autres usagers de ce train. Nous avons tenté de joindre la Seter sans succès.

Demba DIENG

Source : https://lesoleil.sn/train-express-regional-retards...