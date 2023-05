Train express régional : Les impactés continuent de réclamer des indemnisations et un recasement rapide Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 19:10 | | 0 commentaire(s)| La réalisation du Train express régional (Ter) est l’un des projets d’infrastructure du président de la République, Macky Sall. Avec un investissement de plusieurs milliards FCfa, le travaux du Ter ont été engagés pour la matérialisation du Ter. Mais, sa réalisation a connu des difficultés énormes, avec les indemnisations des personnes impactées par l’itinéraire du Ter. Leral a fait une immersion au coeur de la situation chaotique des impactés, constitués en collectif. Ces derniers, constate-t-on, contestent toujours, les montants des indemnités de déplacement. De Dakar à Diamniadio, plusieurs problèmes ont été relevés par des familles d’impactés. Plus de deux fois, ils disent avoir établi des dialogues avec l'Apix. Mais, cela n’a rien donné. Puisque, disent-ils, les montants percus ne peuvent leur permettre d’acheter à nouveau des terrains. Et, les futurs bénéficiaires regrettent la politisation du site de recasement. En plus, ils réclament des conditions pour mieux vivre dans ces sites de relogement. Reportage.



