Traitement à base d’hydroxychloroquine: Le Pr. Seydi campe sur ses positions et révèle les résultats de son étude Le Pr. Moussa Seydi qui s’exprimait sur l’évolution de la maladie du coronavirus, a profité de sa tribune pour mettre l’accent sur l’utilisation de l’Hydroxychloroquine. Un traitement qui fait polémique depuis un certain moment. Mais le chef du Service des maladies infectieuses de Fann n’en a cure. Il campe sur ses positions et révèle les résultats de son étude.

« La prise en charge des malades nécessite des moyens et parmi ces moyens, un seul fait vraiment polémique, c’est le traitement anti viral à base d’hydroxychloroquine et d’azymétrocine.



Nous avons dans notre projet de recherche, analysé les données de 559 patients et non de 162 patients comme la fois passée, ces données sont issues du site de Fann de Dalal Diam et de Diamniadio.



Parmi ces 559 patients, 498 étaient âgés de plus de 12 ans. L’âge médian était de 33 ans mais tous les âges étaient représentés, des nourrissons aux sujets de 85 ans. Il y avait autant d’hommes que de femmes.



Donc, ce traitement nous a montré que l’efficacité était réelle. Parce que la durée médiane d’hospitalisation des patients qui avaient pris ce traitement, était de 10 jours, et de 13 jours chez les patients qui n’avaient pas pris ce traitement. Tous les patients qui avaient pris ce traitement au stade précoce de complication, sont guéris et aucun n’est décédé.



Et concernant la tolérance, nous n’avons noté jusqu’ici que 13 effets secondaires…



C’est donc dire que le traitement à base d’hydroxychloroquine est efficace pour réduire la charge virale et dans la prévention des complications.



C’est important de mentionner que compte tenu de cette polémique, nous ne nous baserons que sur nos résultats pour prendre des décisions. Nous allons donc poursuivre notre traitement et poursuivre l’évaluation des traitements actuellement disponibles ».













