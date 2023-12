Trajet Dakar/AIBD : Le business lucratif dans la clandestinité des chauffeurs de taxi, minibus et autres clandos … Rédigé par leral.net le Lundi 25 Décembre 2023 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

Le soleil de l’hiver a fini de faire ses effets sur les voyageurs qui comptent rallier l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Habillé d’un pull à capuchon de couleur bleue, pantalon jean délavé et baskets aux pieds, ce jeune la trentaine révolue s’impatiente à trouver un véhicule pour aller à l’aéroport. Nous nous sommes approchés de lui.





« Assalamou Aleykoum!! » et comme tout bon sénégalais, il nous a répondu le sourire aux lèvres, « Aleykoum salam!! »

Avec cette entrée réussie, bonjour les questions. Quels sont les véhicules qui vont à l’AIBD ? Il finit par dire que le coxeur m’a fait savoir qu’il y a plusieurs choix : les taxis simples, les clandos, les minibus de 18 places et les taxis réservés exclusivement pour transporter les passagers. Une gamme de propositions au choix du client. Sauf que, ce sont les véhicules qui vont à Thiès, Rufisque et la banlieue dakaroise qui sont sur place à cette heure de forte chaleur à 13h.



Notre interlocuteur très préoccupé, nous a approché pour certainement trouver une solution à son inquiétude. « Je m’appelle Cheikh Thiam. J’y étais ce matin pour accueillir mon oncle qui revenait des États-Unis, mais en chargeant ses bagages dans le véhicule, j’ai dû oublier une valise. La plus importante à ses yeux. Je ne sais pas ce qu'elle contient, mais il est complètement hors de lui. Je suis obligé d'y retourner pour la récupérer », nous a-t-il confié les documents de son oncle en main. Heureusement pour lui, l’attente n’a pas été longue car un taxi vient de se garer et il fait partie de ses clients qui sont montés à bord. Nous nous sommes rapprochés du conducteur qui nous fait savoir que « c’est 5.000f le prix de la course pour chaque passager. » Ce qui fait 20.000 f pour quatre personnes, le prix qu’une seule personne devrait payer. Un business lucratif, donc.





Nous sommes sous la passerelle de la Patte d’Oie. En face de l’hôpital Nabil Choucair. Un garage clandestin au vu et au su de tout le monde et personne n’en parle. Ici, toutes les destinations existent : la Casamance, le Fouta, le Boundou, le Ndoucoumane et même le pays des bassaris, nous souffle un coxeur, tasse de café à la main droite et un bâtonnet de cigarette à la main gauche qu’il savoure passionnément. Les clients arrivent en masse vers les coxeurs qui font des va-et-vient. Ce business clandestin et irrégulier est très prospère, nous dit Daouda Bâ, chauffeur de taxi floqué AIBD. Durant notre trajet, nous fera beaucoup de révélations. « Vous savez, tous les véhicules qui font Patte d’Oie-AIBD se frottent les mains. Imaginez, je vous donne mon exemple. Ce trajet en periode de fête je le fais six fois. Multipliez ce nombre par quarante, ça vous donne combien ? »





À l’entendre parler et faire le calcul, il gagne 240.000f/jour. Mais il précise. « Ma stratégie est unique et je ne me gare point avec les autres, encore moins, ne suis le rang. Je suis toujours à l’écart et à des points différents. Je ne suis pas à l’AIBD car je travaille avec deux personnes là-bas. Ils me gardent au moins quatre clients. C’est pourquoi, je ne traîne pas à l’aéroport. Mais j’avoue qu’il y a des périodes de vaches maigres. À ces périodes, si j’ai deux allers-retours, je suis content », nous souffle-t-il le sourire aux lèvres.





Dans le véhicule, il y’avait un chauffeur qui partait à l’AIBD pour retrouver son véhicule tombé en panne. Son nom, Ibrahima Sall, il ajoute : « Je suis chauffeur de mini-bus 18 places. Moi aussi j’ai un système. Il est simple. Je fais tout sur la toile. Les clients font leur commande. Si je dois les prendre à l’AIBD, je fais un crochet à la Patte d’Oie pour prendre des clients. Chacun paie 2500f. Ce qui fait un total de 45.000f. Mais je fais tout pour que les clients qui doivent atterrir ne m’attendent pas. La facture pour eux varie : elle peut être de 50.000 f voire 75.000 f », avoue-t-il.





Mais tous les deux reconnaissent qu’ils exercent dans l’illégalité. « Nous, taxis floqués AIBD, on n’a pas le droit de prendre plus d’un client. Mais comme les temps sont durs et les 25.000f ce n’est pas tout le monde qui peut les payer, nous avons choisi cette option. Idem pour les minibus qui déclarent une location alors que ce n’est pas le cas tout le temps », révèlent-ils.





L’un dans l’autre, le transport Patte d’Oie-Aibd est lucratif. Toutefois, ils font savoir qu'ils rencontrent parfois des difficultés avec les forces de défense et de sécurité surtout celles qui montent à l’Aibd qui sont intransigeantes ...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Trajet-Dakar-AIBD-Le-bus...

Accueil Envoyer à un ami Partager