Transair condamné lourdement dans son procès contre ADS

Vu l’ordonnance n°255 du 08 mai 2019, le tribunal du Commerce statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier ressort, s'est déclaré tout d'abord compétent.



Ainsi, le Président Alioune Ndiaye a condamné le Groupe TRANSAIR à payer à l’Aéroport du Sénégal, la somme de 77.011.220 FCFA outre la somme de 1.500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Toutefois, l’Aéroport du Sénégal, assisté par Me Ndoumbé Wane, a été débouté pour le surplus de ses demandes. Le Groupe Transair avait commis Me Boubacar Cissé pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 627/2019.