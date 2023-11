Transfèrement de Ousmane Sonko au Cap Manuel: « Une recommandation de son médecin traitant » (Administration pénitentiaire) Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Novembre 2023 à 00:09 | | 0 commentaire(s)|





Cette dernière précise dans son communiqué que « Ousmane Sonko est régulièrement sorti de la réanimation sur décision du médecin, conformément au bon de sortie émis à cet effet (document à l'appui). Aussi, son transfert au Cap Manuel « résulte également d'une recommandation de son médecin traitant (document à l'appui).



La direction générale de l'administration pénitentiaire a apporté des précisions suite à l'information sur le transfèrement du détenu Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel. Un transfèrement qui suscite de nombreux commentaires, y compris de la part de ses avocats et dont il importe d'éclairer l'opinion, selon l'administration pénitentiaire.

Cette dernière précise dans son communiqué que « Ousmane Sonko est régulièrement sorti de la réanimation sur décision du médecin, conformément au bon de sortie émis à cet effet (document à l'appui). Aussi, son transfert au Cap Manuel « résulte également d'une recommandation de son médecin traitant (document à l'appui).

L'administration pénitentiaire rappelle que « les visites du détenu Ousmane Sonko continuent de s'organiser selon la loi et conformément à sa volonté ».





