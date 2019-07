Transfert : Idrissa Gana Gueye au PSG pour 31 millions d'euros

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

Resté en Angleterre en janvier dernier malgré une cour assidue du PSG, Idrissa Gueye, le milieu d'Everton, pourrait rejoindre la capitale d'ici quelques jours. Sky Sports annonce en tout cas un accord entre les deux clubs sur une base d'un peu plus de 31 millions d'euros.



Le PSG l'a visiblement bien compris cet été : il lui fallait renforcer son milieu de terrain. Après Ander Herrera, voilà qu'Idrissa Gueye pourrait très vite débarquer dans la capitale. En Angleterre, le très sérieux Sky Sports révèle qu'un accord a été trouvé entre Everton et le Paris Saint-Germain. Sur la base d'un transfert de 28 millions de livres, soient un peu plus de 31 millions d'euros. Ancien milieu de Lille et d'Aston Villa, le joueur qui fêtera ses 30 ans en septembre sort d'une bonne Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal, récent finaliste de la compétition.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos