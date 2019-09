Transfert : Neymar reste au PSG

France info a donné l’information hier. L’attaquant du Paris-Saint-Germain, Neymar, a finalement décidé de rester au PSG jusqu’à la fin de la saison. Lassé par les tergiversations entre le PSG et le FC Barcelone, Neymar a décidé de mettre fin lui-même, au feuilleton et de rester. Il l’a annoncé à sa direction et, à certains de ses coéquipiers. Alors que les négociations piétinaient entre les deux clubs pour un transfert du Brésilien de la capitale vers la Catalogne, avant la fin officielle du mercato, lundi.



Refus d’Ousmane Dembélé



Ce n’est pas le cœur qui a parlé, mais la raison : Neymar voulait quitter à tout prix le PSG, il était même prêt à mettre 20 millions d’euros de sa poche dans la balance pour faire avancer son transfert. Mais devant l’échec répété des négociations, le Brésilien s’est résigné. Le FC Barcelone n’a pas eu le cash nécessaire pour payer le transfert et le directeur sportif du PSG est resté inflexible.



Depuis deux mois, pourtant, les tractations se sont multipliées avec plusieurs scenarii étudiés (un versement en cash avec un ou plusieurs joueurs pour pallier son départ). Aucun n’a abouti, notamment en raison du refus de l’attaquant français, Ousmane Dembélé de faire le trajet Barcelone-Paris.



