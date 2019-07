Transfert : Sada Thioub quitte Nîmes pour Angers Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu avec les Lions du Sénégal lors de la Can 2019 en Egypte, mais Sada Thioub a certainement tiré les dividendes de sa sélection chez les "Lions". En effet, après avoir perdu Denis Bouanga, Nîmes se sépare d’un autre cadre de son effectif. RMC Sport, informe, en effet, que les Crocos et Angers auraient trouvé un accord pour le transfert de Sada Thioub.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2019 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|

Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 38 matches de Ligue 1, la saison dernière, le natif de Nanterre qui évolue au poste de milieu de terrain offensif de couloir, est encore sous contrat avec les Crocodiles jusqu’au 30 juin 2021.



Les deux clubs se seraient entendus autour d’un montant de 3 millions d’euros. L’attaquant devrait rapidement se rendre à Angers pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos