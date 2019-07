Transfert au PSG: Gana Guèye est à Paris depuis dimanche Le milieu de terrain sénégalais, Idrissa Gana Guèye, qui va signer au PSG un contrat de quatre ans en provenance d'Everton pour 30 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus, est bien arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à Paris, ce dimanche, vers 18h, en provenance de Dakar. Le finaliste de la dernière Can 2019, accueilli par 2 personnes, ne s’est pas prononcé à son arrivée. Gana Guèye passera sa visite médicale avant de parapher son nouveau combat.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 09:20



