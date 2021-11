Transfert d’argent : reprise des hostilités entre Orange Money et Wave

Dans l’optique de faciliter une inclusion financière, Orange Finance Mobile Sénégal propose désormais une baisse drastique dans le secteur du transfert d’argent au Sénégal.



Selon M. Cheikh Tidiane Sarr : Directeur Général de Orange Finance Mobile, le but est de faire du numérique un moyen financier et inclusif. » Orange Money veut révolutionner le quotidien des Sénégalais en leur facilitant leurs opérations de transfert d’argent et en répondant à leurs besoins en termes de mobile Money »,a t-il décliné.



Ainsi, à partir d’aujourd’hui, les clients ne paieront plus que 40 F pour un transfert d’argent de 5000 FCFA et 80 F pour 10000 FCFA. Soit une baisse de 0,8%. Quant au frais de retrait, il est maintenant gratuit.



D'après Rewmi, au-delà de ces offres de tarifs, le client et les distributeurs peuvent désormais effectuer leurs opérations de dépôts et retraits d’argent via leurs QR code. » Avec cette nouvelle offre, le client a la possibilité de corriger les erreurs de transfert d’argent, de déplafonner son compte, le réinitialiser ou le débloquer via son téléphone, tout cela en un clic », explique M. Sarr.



