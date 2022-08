Transfert d'argent/zéro franc frais d'envoi et de retrait: Free Money imite Kpay Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Août 2022 à 21:04 | | 0 commentaire(s)| L'entreprise EDK a mis en place KPAY avec zéro franc frais d'envoi et de retrait. Pour concurrencer, Kpay, Free Money a aussi baissé les frais de transfert d’argent. Désormais c'est zéro franc dans les envois et retraits.



Il est important de mentionner que l’application Kpay est téléchargée par des milliers de Sénégalais par jour à cause de l’aide qu’il apporte aux Sénégalais...









Accueil Envoyer à un ami Partager