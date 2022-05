Transferts monétaires exceptionnels au profit des ménages vulnérables : Le Sénégal s’appuie sur un système de protection sociale performant (Banque mondiale)

Le directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal a indiqué qu’au Sénégal comme ailleurs, la pandémie de Covid-19 a entrainé un ralentissement de l’économie et de grandes difficultés pour l’emploi. Les ménages vulnérables, en zones rurales comme urbaines, ont ainsi connu des baisses importantes de leurs activités, de leurs revenus et de leur pouvoir d’achat, constate M. Belete.



Depuis février, rappelle-t-il, la guerre en Ukraine a entraîné une nouvelle crise, alors que les effets de la pandémie n’avaient pas encore disparu. Cette guerre fragilise, selon lui, l’économie mondiale et contribue à une inflation généralisée dont les familles pauvres et vulnérables sont les premières victimes. « La hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires pèse directement sur le bien-être quotidien de beaucoup de Sénégalais et en particulier les plus vulnérables. », fait-il savoir.



« La Banque mondiale a exprimé sa grande préoccupation face à ces conséquences sociales et exprimé son engagement aux côtés de ses Etats membres pour déployer des politiques publiques adaptées. Le gouvernement du Sénégal fait aujourd’hui le choix des transferts monétaires ciblés pour soutenir les familles pauvres et vulnérables. Il s’appuie sur un système de protection sociale performant, capable de mettre en œuvre une telle réponse forte et efficace. », souligne Nathan Belete.



Selon lequel, de nombreux pays avaient utilisé les transferts monétaires ciblés en réponse à la crise Covid-19, mais à ce jour peu l’ont fait pour répondre à la crise économique en cours. « Le Sénégal rejoint ainsi un petit nombre de pays dans le monde hors-Ocde qui ont déployé des transferts monétaires ciblés, comme l’Argentine, le Brésil et les Philippines. Le Sénégal est donc un pionnier de cette approche ciblée et efficiente. », déclare-t-il.



Car en effet, dit-il, les transferts monétaires présentent plusieurs avantages importants. Ils permettent, selon lui, un ciblage précis sur les populations les plus vulnérables, et contribuent ainsi à l’équité et à l’efficacité des dépenses sociales. A l’en croire, ils permettent également à chaque famille bénéficiaire de répondre à ses besoins particuliers, en faisant des achats auprès de commerçants et en dynamisant l’économie locale.



Enfin, note M. Belete, grâce à l’expansion constante de la téléphonie mobile et des opérateurs de paiement, les transferts peuvent maintenant se faire sous forme digitale sur l’ensemble du territoire. En ce sens, il signale que ceci représente une grande opportunité car les paiements mobiles peuvent être effectués de façon directe et rapide pour tous les ménages vulnérables.



« En protégeant les familles vulnérables des crises, et en leur donnant les appuis nécessaires à leur autonomisation économique, le Sénégal investit dans son bien le plus précieux : sa population. Vous pouvez compter sur la Banque mondiale et l’ensemble des partenaires pour vous accompagner dans cet objectif. », confie enfin Nathan Belete

Bassirou MBAYE

