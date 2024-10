Transformation des environnements alimentaires : Le CRES et son nouveau projet pour des régimes sains au Sénégal Le Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES), en collaboration avec le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI), a procédé au lancement d’un projet de grande envergure visant à transformer les environnements alimentaires au Sénégal. Cet atelier inaugural, tenu le 1er octobre 2024 à Dakar, a réuni un panel d'experts en santé publique, chercheurs, décideurs politiques et représentants de la société civile. L’objectif principal est d'assurer un accès universel à des régimes alimentaires sains à travers une approche collaborative.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Octobre 2024 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Face à la hausse inquiétante des maladies non transmissibles (MNT) et de la malnutrition, le projet ambitionne de renforcer les capacités des acteurs clés impliqués dans la lutte contre ces problématiques.



Pr Abdoulaye Diagne, Directeur exécutif du CRES, a rappelé l'importance de cette initiative : « Ce projet constitue une étape essentielle pour permettre à tous les Sénégalais d’accéder à une alimentation saine, en s’attaquant non seulement aux causes de la malnutrition, mais aussi aux pratiques alimentaires qui favorisent l’apparition des MNT. »



Lors de cet atelier, les objectifs et les résultats attendus du projet ont été exposés, ainsi que les rôles des différentes parties prenantes. Les discussions ont porté sur l’évolution des réglementations pour encourager des régimes alimentaires sains, avec un accent particulier sur l’importance des femmes dans la promotion de comportements alimentaires équilibrés.



Le CRES et ses partenaires espèrent que cette initiative permettra de sensibiliser davantage les décideurs politiques et d'engager une action collective forte pour rendre les environnements alimentaires plus sains, réduisant ainsi l'incidence des MNT au Sénégal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook