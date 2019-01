Transhumance: Amsatou Sow Sidibé et son "Car Leneen" annoncés dans le "Macky"

Alors que les yeux sont braqués sur Aïda Mbodj pour savoir qui elle va décider de soutenir, une autre dame va elle aussi se déterminer ce matin. Amsatou Sow Sidibé, pour ne pas la nommer, a convoqué les responsables et militants de « Car Leneen » à son domicile, pour se prononcer, sur les alliances pour la Présidentielle.



Mais d’après « Le Quotidien » qui donne l’information, cette rencontre ne sera qu’une formalité pour ne pas dire que Mme Sidibé a déjà choisi son candidat. Le journal rapporte qu’elle ira grossir le rang des derniers transhumants enrôlés par Macky Sall. A l’inauguration du siège de son parti, ce dernier avait annoncé que d’autres vont bientôt le rejoindre et qu’il leur laisse le soin d'en faire l’annonce eux-mêmes. A suivre.

