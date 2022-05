Transhumance Politique : Fallou Mbacké en route vers l’APR Le président du Conseil départemental de Mbacké, réélu sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, migre vers l’Alliance pour la République (APR). Il en fera l’annonce, ce vendredi, lors d’un face-à-face avec la presse. Retour sur le différend entre Fallou Mbacké et sa désormais ex-coalition

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase et acté le départ de Serigne Fallou Mbacké de la coalition Yewwi Askan Wi, est à rechercher dans son rapprochement avec le président de la République, Chef de file de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mis au courant de l’audience que le président Macky Sall lui a accordée, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont refusé de l’investir sur la liste du département de Mbacké, lui préférant Abdou Mbacké Ndao, ancien Maire de la commune de Mbacké.



En effet, la confiance est rompue entre le président du Conseil départemental de Mbacké et les leaders de la coalition Yaw.



D’ailleurs, une source digne de foi renseigne : “Avant de partir à l’audience, Serigne Fallou Mbacké avait pris la précaution d’informer des responsables de la coalition Yewwi Askan Wi dont Khalifa Sall. Mais à sa grande surprise, Aida Mbodj, qui est responsable des investitures de la région de Diourbel, a refusé que Fallou Mbacké soit investi. Elle le suspecte d’être de connivence avec l’APR.



’’ Sur cette audience avec le chef de l’État, une source informe “qu’elle a été rendue possible sur injonction du khalife général des mourides qui lui avait demandé d’aller voir le président de la République et de le tenir informé des projets qu’il a pour le département de Mbacké’’.



De 2009 à 2012, Fallou Mbacké avait occupé le poste de président du Conseil régional de Diourbel. Une élection qu’il devait, en grande partie, à Aida Mbodj qui avait pesé de tout son poids pour que les directives du président Wade soient respectées. Il a ensuite été élu président du Conseil départemental de Mbacké en 2014, avec l’entrée en vigueur de l’acte 3 de la décentralisation et réélu en 2022.



Hauts et bas de ses relations avec Macky Sall En 2012, alors qu’il avait appelé à voter contre le président Wade, Fallou Mbacké avait fait une volteface spectaculaire entre les deux tours. Il avait retourné sa veste et demandé aux électeurs de choisir le président Wade.



En effet, entre-temps, le président Wade l’avait reçu en audience et lui aurait offert de l’argent. Après l’échec de Wade, député lors de la 10e législature qui a duré de 2001 à 2007, alors que la collectivité territoriale de Taif faisait partie du département de Gossas, Fallou Mbacké était réputé proche de Macky Sall.



C’est avec ce dernier, alors ministre d’État chargé de l’Intérieur et des Collectivités locales qu’il avait paraphé le contrat liant Taif au Programme national d’infrastructures rurales (PNIR), en 2004. C’est d’ailleurs ce jour-là que Macky Sall avait été appelé d’urgence à Dakar pour se voir nommé Premier ministre par le président Abdoulaye Wade.



Macky Sall et Fallou Mbacké, c’était la parfaite entente. Macky Sall, alors n°2 du PDS, avait porté son choix, lors des opérations de renouvellement des instances en 2005, sur ce fils de Serigne Mbacké Sokhna Lô pour diriger la fédération de Mbacké. Ce qui n’était pas vu d’un bon œil par nombre de libéraux qui avaient choisi de geler leurs activités.



Elu président de la République, Macky Sall a reçu en audience Fallou Mbacké en 2015. Mais, entretemps, il y a eu une cassure entre les deux personnes. Fallou Mbacké a même vu l’actuel chef de l’État opposait son veto à son élection à la tête de la mairie de Touba Mosquée.



C’est Macky Sall himself, confie une source digne de foi, “qui a demandé au khalife général des mourides de persuader Serigne Sidy Abdoul Ahad de choisir une autre personne pour devenir maire de la commune de Touba Mosquée

