Transhumance politique à Touba: Ousmane Sonko puise chez BBY

Présidé par le responsable de Yewwi Askan Wi, Cheikh Thioro Mbacké et l’ex-maire de Mbacké Baol, Abdou Mbacké Ndao, un meeting de ralliement a été organisé à Touba Haliyeu.



Selon Cheikh Ndiaye, porte-parole, et ex chauffeur de Serigne Gallasse Kaltom Mbacké, « ils ont tous unanimement décidé de quitter Benno Bokk Yakaar, dirigé par Gallasse Kaltom, pour soutenir désormais, la liste de Yewwi Askan Wi de Touba Mbacké ».



Prenant la parole, Cheikh Thioro Mbacké, a réitéré que « comme d’habitude, Macky Sall ne gagnera jamais à Touba Mbacké. Ça, c’est une certitude confirmée par toutes les élections passées. Et ces Législatives la confirmeront encore ».



Serigne Gallasse Kaltom Mbacké appelé en renfort au dernier moment par Macky Sall, a du pain sur la planche. Car il risque d’être laminé dans son fief et dans son propre bureau de vote, par Cheikh Thioro Mbacké de Pastef.