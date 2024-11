Transhumances politiques vers Pastef : Thierno Alassane Sall s’insurge contre le flou des alliances

Lors de la conférence de presse de la coalition « Sénégaal kessé » ce 13 novembre, Thierno Alassane Sall, leader de la coalition, n’a pas mâché ses mots en évoquant les récentes transhumances de leaders politiques vers Pastef. Face à une situation qu’il qualifie de confuse, il a exprimé son exaspération devant le brouillage des repères dans le paysage politique sénégalais.



« On ne reconnaît plus qui est qui », a lancé Thierno Alassane Sall avec une pointe d’amertume. Pour lui, ces ralliements massifs et parfois opportunistes risquent de compromettre la clarté des engagements politiques. Il estime que ces changements de camp, qui se multiplient à l’approche des échéances électorales, pourraient saper la crédibilité de certains leaders et éroder la confiance des électeurs.

