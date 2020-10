Transition numérique: 7 000 décodeurs offerts à des familles vulnérables de Saint-Louis Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de lancement du projet de remise de décodeurs subventionnés à des familles vulnérables s’est tenue, vendredi dernier, à Saint-Louis. Cette activité entre dans le cadre de la «Tnt Tour Sénégal» organisée par la société de Télédiffusion du Sénégal (Tds-Sa), en partenariat avec le Fonds de développement des services universels des télécoms (Fdsut), pour […] La cérémonie de lancement du projet de remise de décodeurs subventionnés à des familles vulnérables s’est tenue, vendredi dernier, à Saint-Louis. Cette activité entre dans le cadre de la «Tnt Tour Sénégal» organisée par la société de Télédiffusion du Sénégal (Tds-Sa), en partenariat avec le Fonds de développement des services universels des télécoms (Fdsut), pour un basculement intégral, conformément au vœu des autorités. Ainsi, 7.000 familles saint-lousiennes ont reçu des terminaux. La cérémonie a été présidée par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Khadim Hanne, en présence de Mansour Faye, maire de Saint-Louis. L’occasion a été saisie pour rappeler aux populations les avantages de la Tnt dans leur usage de la télévision au quotidien et les dispositions à prendre pour avoir la meilleure expérience possible du passage au numérique. Au nom du ministre, Demba Faye, directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, a indiqué que le Sénégal est en pleine révolution technologique dans le domaine de l’audiovisuel. Une transformation lancée en 2015 et que Saint-Louis «ne pouvait être en reste dans ce domaine», a déclaré l’autorité administrative. Pour celle-ci, les avantages de la Tnt ne doivent pas simplement bénéficier qu’aux familles aisées. Pour sa part, Amadou Manel Fall, coordonnateur du Fdsut, qui vient en appui en mettant à disposition des décodeurs subventionnés aux foyers vulnérables, a souligné les engagements des autorités dans le cadre de l’équité sociale. A son avis, «le but de cette cérémonie est d’assurer à l’ensemble des citoyens l’accès aux services de communications électroniques, et de faire de l’économie numérique un moteur de croissance pour le Sénégal». Le maire Mansour Faye a informé que le choix des ménages bénéficiaires s’est fait sur la base du Registre national unique (Rnu) pour le département de Saint-Louis. D’après lui, ce programme, qui consiste à mettre en place une société numérique, figure en bonne place dans les 5 initiatives majeures qui permettront à beaucoup de ménages d’avoir accès à plusieurs chaînes. Ainsi, a-t-il souligné, «les 120 000 foyers bénéficiaires de la Tnt au Sénégal auront accès au numérique de manière inclusive». Amadou Maguette NDAW



Source : http://lesoleil.sn/transition-numerique-7-000-deco...

