Transition numérique: Excaf télécom confie la diffusion à la Tds, mais sera toujours partenaire de l'Etat

Le Sénégal s'est engagé depuis 6 ans dans une transition numérique: la télévision numérique terrestre, ce passage de l'analogique au numérique. Un projet depuis lors piloté par le groupe Excaf télécom. Aujourd'hui, la société de télécommunication a décidé de confier la diffusion à la Tds (la Télé Diffusion du Sénégal). Cela, à la suite d'un protocole d'accord conclu entre les deux parties. " On ne dit pas que Excaf disparaît, Tds s'installe mais on va faire cohabiter toutes les deux sociétés ", précise-t-on.



Durant ces 6 dernières années, ce projet de transition numérique est mis en œuvre par le groupe Excaf télécom. Un test réussi par l'équipe de Sidy Diagne, Pdg dudit groupe. " Cet objectif a été atteint je pense que sur 22 sites, les 20 ont été réalisés et au niveau de l'Etat aucun engagement financier n'a été fait. Tout le dispositif de la Tnt aujourd'hui a été réalisé sur fonds propres par Excaf ", confirme M. Diagne, lors de la conférence de presse conjointe de TDS / EXCAF / Ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications / CDEPS.



Pour Elhadji Ndiaye, président du Conseil d'administration de la Tds, l'Etat a bien fait d'avoir confié ce projet à Excaf télécom, qui avait une expérience dans le domaine. " Je le lui ai expliqué et il a adhéré dans mon idée de laisser Excaf faire ça ", a-t-il affirmé.



La transition numérique a été enclenchée au Sénégal depuis 2014 et d'importants efforts ont été consentis par le groupe Excaf télécom pour un bon maillage du territoire national. La Télé Diffusion du Sénégal et Excaf télécom vont continuer à travailler ensemble, pour l'aboutissement de ce programme en cours d'exécution.

