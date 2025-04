Transparence budgétaire au Sénégal : Le chef de l’Etat annonce le basculement dans le système intégré de gestion de l’information financière

«Mes chers compatriotes, Dans ce contexte marqué par la rareté des ressources, seule la discipline budgétaire, qui n’est pas négociable, nous permet d’engager avec confiance le redressement indispensable de nos comptes publics. Le basculement intégral très prochain dans le Système intégré de gestion de l’information financière permettra également de renforcer l’intégrité des opérations budgétaires et financières et le suivi strict du patrimoine de l’Etat », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Cette stratégie, explique-t-il, se traduit par nos efforts constants pour alléger concrètement le coût de la vie, avec la baisse continue des prix des denrées essentielles, tout en préservant la qualité de vie des Sénégalais en matière de santé et d’environnement. Il a souligné que ces baisses, comme annoncé récemment, se poursuivront, par la grâce de Dieu.



Selon le président de la République, avec l’entrée récente de notre pays dans l’ère de la production pétrolière et gazière, nous veillerons à ce que ces ressources stratégiques soient exploitées dans la transparence et le respect absolu de l’environnement, pour le bénéfice du peuple sénégalais.



«Dans le cadre de la réappropriation de nos ressources souveraines, le processus de renégociation des contrats suit son cours normal. Les résultats obtenus à ce stade sont plus que satisfaisants. Ils seront communiqués à temps opportun au peuple Sénégal », a dit le président Faye.

Adou FAYE