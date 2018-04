Transparence budgétaire : le Sénégal cité en exemple

Les efforts que le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a faits ces dernières années pour rendre plus lisible le budget du pays, ont été salués par les partenaires techniques et financiers. En marge de l’assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se sont tenues du 16 au 22 avril 2018 à Washington, le Sénégal ‘’a été cité en exemple, en matière de transparence budgétaire’’, lors de la table-ronde de haut niveau sur le sujet, rapporte un communiqué de presse du ministère.



« En effet, au moment où les scores sur la transparence budgétaire ont baissé en moyenne dans l’Afrique francophone, le Sénégal a connu une progression exemplaire à la suite de l’évaluation biannuelle de l’Open budget conduite par International budget partnership (IBP) et basée sur le respect des trois piliers que sont la transparence, le contrôle et la participation du public au processus budgétaire », renseigne la même source.



En réalité, ce satisfecit des institutions de Bretton woods vient récompenser les efforts faits par le gouvernement, depuis 2012, en termes de lisibilité du budget et de simplification du projet de loi. Ces efforts ont notamment concerné des supports de communication mis à la disposition du public et du parlement. Il s’agit de : pas à pas pour lire la loi de finances, le budget citoyen, budget en bref, le budget genre, le programme triennal d’investissement prioritaire (PTIP) en bref et le budget social. En outre, le ministère a également élaboré des documents sur la présentation du PTIP désormais scindé en trois documents (PTIP par région, PTIP/banque de projets et PTIP/commentaires), précise le ministère.











L’As