Transparence des prochaines législatives : «Avenir senegaal Bi nu Begg» réclame le logiciel de gestion des listes de parrainages La Plateforme «Avenir Senegaal Bi Nu Begg» sort du bois et s’exprime sur la situation politique nationale et internationale. Elle s’est particulièrement appesantie sur les élections législatives à venir et l’application du parrainage au scrutin ; non sans réclamer le logiciel de gestion des listes de parrainage

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Avril 2022 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme «Avenir Senegaal Bi Nu Begg» dit être préoccupée par le processus devant mener aux élections législatives. Dans un communiqué parvenu hier à la rédaction, elle s’est appesantie notamment sur le parrainage avant de s’indigner contre ce procédé qu’elle considère comme une tentative du pouvoir de biaiser le jeu démocratique.



A l’en croire, le parrainage a un caractère discriminant. C’est pourquoi, souligne-t-elle, il a été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. Poursuivant, Cheikh Tidiane Dièye et cie ont demandé à l’Etat de mettre à la disposition de toutes les parties prenantes des élections législatives le fichier électoral et le logiciel de gestion des listes de parrainage



A noter que tous les acteurs politiques ont été réunis le 30 mars dernier par la Direction générale des élections pour une séance d’explication des opérations de vérification des signatures. Mais certains d’entre eux avaient décrié les outils mis en place pour vérifier les parrainages ; non sans demander qu’on leur remette le logiciel afin de mieux l’apprécier et vérifier sa fiabilité.



Et la plateforme «Avenir Senegaal Bi Nu Begg» fait partie de ce lot et elle l’a clairement exprimé hier dans une note dont «L’AS » détient une copie. Elle a réaffirmé dans la foulée son ancrage dans la coalition Yewwi Askan Wi qui, selon elle, incarne aujourd’hui l’espoir de toute la nation. Cheikh Tidiane Dièye et cie appellent les leaders à faire preuve d’ouverture, de générosité et de responsabilité pour se hisser à la hauteur de l’ambition que les Sénégalaises et Sénégalais placent dans la coalition.



Revenant sur le parrainage, la plateforme n’a pas manqué de condamner la violence exercée sur les activistes et acteurs politiques et de la société civile qui manifestaient contre le parrainage, et demande à l’Etat d’ouvrir rapidement une enquête sur les cas de tortures et de traitements inhumains et dégradants qui seraient infligés à ces derniers par des forces de l’ordre



La plateforme invite sur un autre registre l’Etat à respecter les décisions des instances supranationales, conformément à la constitution, y compris celles relatives à l’Arrêté Ousmane Ngom et aux cas de MM. Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall

L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook