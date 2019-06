Transport Bignona-Grand Yoff: des apprentis se disputent 2,5kg de yamba et atterrissent à la police

Des apprentis-chauffeurs d’un bus reliant Bignona à Grand-Yoff se sont disputés 2,5kg de chanvre indien, durant le parcours. Selon un témoin des faits, l’un des voyageurs détenait un sac de couleur noire contenant 10 Kg de chanvre indien et le planqua sur le porte-bagages du véhicule.



A l’étape de Rufisque, rapporte la source, l’apprenti-chauffeur Abdourahmane T., chargé des bagages, découvre les 10 Kg de drogue, identifie le propriétaire et l’interpelle. Celui-ci panique, redoute d’être dénoncé et propose un marché à l’apprenti. Qui refuse le marché et menace de le dénoncer.



Mais ses collègues apprentis, Antoine M. et Christian D., s’y mettent et traitent en douce avec le passager, convoyeur de drogue, qui leur offre 2,5 Kg de l’herbe sur les 10 Kg et descend à l’escale de Keur Mbaye Fall.



Antoine et Christian continuent de manœuvrer et profitant de ladite escale pour tenter de faire disparaitre les 2,5 Kg.



Abdourahmane découvre le manège de ses deux collègues et les dénonce auprès du chauffeur Benoit K.



Ce dernier lui demande d’attendre d’être à l’étape de Fass Mbao pour saisir les gendarmes de la circulation routière.



Les hommes du commissaire de la brigade de Yeumbeul, qui avaient le signalement du véhicule, guettaient son arrivé. Ils l’interceptent et interpellent les deux apprentis-chauffeurs, le chauffeur et son adjoint.

