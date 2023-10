Transport: DDD et Gambia Transport service company signent un accord Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2023 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Dakar Dem Dikk (DDD) et la Gambia Transport Service Company ont signé un protocole d'accord pour faciliter la circulation des personnes et des biens entre la Gambie et le Sénégal, renseigne l'APS. « Il y a des opportunités qu'il faut saisir. Dakar Dem Dikk et la société gambienne de transport en commun ont compris cela. C'est la raison pour laquelle nous avons signé ce protocole d'accord, qui nous permettra […] d'accroître les échanges économiques entre les deux pays et de nous déplacer dans les meilleures conditions possibles », a dit Ousmane Sylla, le directeur général de DDD. Ainsi, de deux bus qui assuraient chaque jour le transport de passagers entre Dakar et Banjul, on passe à quatre bus.



Source : Source : https://lesoleil.sn/transport-ddd-et-gambia-transp...

