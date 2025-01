Transport : Le contentieux entre Dolel Transport et les gestionnaires des applications Yango et Yassir, s’enlise… Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2025 à 16:39 | | 0 commentaire(s)| Le contentieux entre le Mouvement Dolel Transport et les gestionnaires des applications Yango et Yassir, s’enlise dans une interminable attente. Prévu ce mercredi au tribunal de Dakar, le procès a été renvoyé pour la quatrième fois, jusqu'au 18 mars 2025. Une décision qui a provoqué la colère des taximen. En signe de protestation, ces derniers annoncent vouloir arborer des brassards rouge, mercredi prochain, pour alerter l'Etat.



