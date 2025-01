Transport : Les chauffeurs de taxis annoncent une manif le 22 janvier prochain Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Le syndicat démocratique des chauffeurs de taxis du Sénégal annonce une manifestation dans les rues de Dakar le 22 janvier prochain. C’est pour dénoncer ce qu’il appelle les transports irréguliers communément appelés les « War Gaindé » mais aussi l’insécurité qui gangrène le secteur. « Le premier ministre a sorti une circulaire la semaine passée pour l’immatriculation et les permis de conduire pour les motos. Mais ce n’est pas tout. Il leur faut des casque et des assurances. Ces motos ne sont pas encore habilitées à faire le transport. Elles doivent se limiter aux courriers et laisser aux acteurs du transport habilités gérer le transport urbain et interurbain« , a déclaré sur Rfm, Modou Ndiaye. Il martèle que les « Allos Dakar » et les « War Gaindé » sont pareils que les motos deux roues. « Déjà, le nom « War Gaindé » fait peur. Ils ont accaparé le transport« , a pesté le secrétaire général du syndicat démocratique des chauffeurs de taxis du Sénégal. Et d’inviter les nouvelles autorités à ne pas faire dans la demi mesure. « Il faut prendre sa responsabilité pour les deux roues, pour les applications, pour les « Allos Dakar » et pour les « War Gaindé« », a-t-il conclu.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78059-transport-les-...

