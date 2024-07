Transport aérien : Arrivée le 3 juillet à Dakar, du premier vol de Ita Airways

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle route intercontinentale, la deuxième destination de la Compagnie en Afrique subsaharienne, un marché de plus en plus stratégique pour le transporteur italien, une cérémonie de coupure de ruban a eu lieu au hall d'arrivée de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. La même source informe que la cérémonie s’est déroulée en présence de Ngor Ndiaye, Ambassadeur du Sénégal en Italie, Federico Bernardi, Chargé d'Affaires de l'Ambassade d'Italie à Dakar, Jean Baptiste Diop, Responsable de la Communication et du Marketing de Las AIBD, Manel Fall, Directeur de la Promotion Touristique au Ministère du Tourisme du Sénégal, Cheikh Diouf, Directeur des Infrastructures aéroportuaires au Ministère sénégalais des Transports, Pierfrancesco Carino, Vice-président des ventes internationales d'Ita Airways, et Benedetto Mencaroni, Directeur régional pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique d'Ita Airways.



« Nous sommes heureux d’inaugurer notre premier vol direct entre Dakar et Rome, la deuxième destination que nous avons introduite sur le marché africain subsaharien en un mois », a déclaré Emiliana Limosani, Directrice commerciale d'Ita Airways et Pdg de Volare.



« Cela fait partie de notre expansion continue du réseau d'été, qui a déjà donné d'excellents résultats en termes de réservations. Le nouveau vol, utilisant le tout nouvel A321neo, non seulement étendra notre réseau moyen-courrier, mais favorisera également les échanges commerciaux et culturels entre le Sénégal et l'Italie, renforçant à la fois le trafic de loisirs et d'affaires ». « Je suis très heureux et fier d'être ici avec vous aujourd'hui pour le vol inaugural d'Ita Airways à destination de Dakar », a déclaré Ngor Ndiaye, Ambassadeur du Sénégal en Italie.



« Le Sénégal et l'Italie entretiennent des relations exemplaires dans les domaines diplomatique, économique, culturel et scientifique, des relations qui, j'en suis convaincu, se développeront encore davantage grâce à ces quatre vols directs par semaine. Grâce à Ita Airways, nous tirerons le maximum de potentiel en termes d'échanges commerciaux et touristiques ».



« Le retour au Sénégal de notre compagnie nationale renforce ultérieurement le dynamisme de nos relations bilatérales et leur caractère privilégié, issu d’un partenariat varié et profond, ainsi que de la stabilité et du caractère démocratique que le Sénégal peut vanter dans la sous-région », a déclaré Federico Bernardi, Chargé d'Affaires de l'Ambassade d'Italie à Dakar.



Selon le communiqué, l'ouverture du nouveau vol Rome-Dakar représente une offre majeure pour la compagnie aérienne et le deuxième nouveau vol d'Ita Airways vers le continent africain décollant pour la saison estivale 2024, après l'ouverture de la liaison directe vers Accra en juin.

Adou FAYE