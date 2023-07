Transport ferroviaire: La Sn Cfs veut convoyer des pèlerins au Magal de Touba Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 19:07 | | 0 commentaire(s)|

La Société nationale des chemins de fer du Sénégal (Sn Cfs) a pris l’initiative de faire circuler le train en septembre prochain pour convoyer des pèlerins pendant le Magal de Touba. DIOURBEL – Des disciples mourides, des musulmans et d’éventuels pèlerins du grand Magal de Touba 2023 pourront voyager par train. C’est le vœu de […] La Société nationale des chemins de fer du Sénégal (Sn Cfs) a pris l’initiative de faire circuler le train en septembre prochain pour convoyer des pèlerins pendant le Magal de Touba. DIOURBEL – Des disciples mourides, des musulmans et d’éventuels pèlerins du grand Magal de Touba 2023 pourront voyager par train. C’est le vœu de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (Sn Cfs), selon son directeur général, Malick Ndoye, qui en a fait la promesse, hier, lors d’un Comité régional de développement (Crd) consacré à la relance de l’axe Dakar-Tambacounda de la voie ferroviaire. Il a précisé que l’entreprise à l’ambition de finir tous les travaux de réhabilitation des 45 kilomètres du tronçon Diourbel-Touba avant le grand Magal de Touba prévu en début septembre. « L’évènement s’approche, mais aux chemins de fer, nous faisons le maximum pour être au rendez-vous », a-t-il indiqué, précisant qu’après l’achèvement des travaux, la société doit obtenir un visa de sécurité délivré par l’ingénierie internationale qui les accompagne. « La délivrance du visa interviendra après que nous avons fini de remplir toutes les conditions de sécurité. Vu que le Magal de Touba est assez spécifique, on va mettre un dispositif de sécurité tout au long des passages à niveau. Ces endroits seront aussi surveillés par la police et la gendarmerie », a-t-il ajouté. Le directeur général de Société nationale des chemins de fer du Sénégal a annoncé la fin des travaux de réhabilitation du rail en fin 2023, précisant que la reprise effective des activités est prévue en 2024. Malick Ndoye a indiqué que l’achèvement de ces opérations permettra une circulation effective du train sur l’axe Dakar-Bamako en début 2024. Il a souligné que cette relance se fera en deux temps : la première phase concernera le transport des marchandises et la deuxième dédiée au voyage des personnes interviendra après. Le Comité régional de développement consacré à la relance de l’axe Dakar-Tambacounda de la voie ferroviaire a permis aux travailleurs de la Sn Cfs de faire un état des lieux de l’avancement des travaux. Ils ont soulevé des difficultés liées aux emprises ferroviaires, aux installations précaires, à l’érection d’ateliers, à la destruction de passages à niveau, etc. Ces problèmes ont été constatés dans les villes de Ndagalma, Bambey Sérère, Mbacké, Touba, Diourbel. Ils ont promis de prendre les mesures idoines pour une libération effective des emprises ferroviaires. « Nous avons une vision plus claire sur ce qu’on doit faire. Maintenant, il ne reste plus qu’à dérouler un plan d’action conséquent et cohérent pour que la reprise de la circulation des trains sur l’axe Dakar-Tambacounda puisse se faire dans de très bonnes conditions », a déclaré Malick Ndoye. Les autres décisions prises par les travailleurs de la Sn Cfs et les autorités concernent la réhabilitation des gares ferroviaires de Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda. Les gares intermédiaires de Khombole, Bambey, Tocky, Touba, etc., seront reconstruits après le démarrage des activités du train. Oumar Bayo BA (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/transport-ferroviaire-la-sn-cf...

Accueil Envoyer à un ami Partager