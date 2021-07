Transport ferroviaire: Les Grands Trains du Sénégal intègrent l'UIC

Dans un communiqué en date du 09 juillet 2021, François Davenne de l'international Union of Railways informe que la demande d'adhésion de GTS à l'UIC à été ratifiée.



"J'ai le plaisir de vous informer que pendant sa 98e Session tenue par visioconference le 08 juillet 2021, l'Assemblée générale de l'International Union of Railways à ratifié la demande d'adhésion de GTS. Les Grands Trains du Sénégal sont maintenant un membre associé de notre Association et peut bénéficier des avantages liés à ce statut", a écrit depuis Paris François Davenne dans la note adressée au DG de GTS, Monsieur Samba Ndiaye. Selon toujours Monsieur Davenne: "GTS devient également un membre de facto de la région Afrique de l'UIC".

Source : https://www.exclusif.net/Transport-ferroviaire-Les...