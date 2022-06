Transports : Taxis et Thiak Thiak regardent d'un autre oeil Yango, qui se fraye un chemin Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juin 2022 à 20:14 | | 0 commentaire(s)| S'il y a une concurrence déloyale qui existe entre les chauffeurs de taxi et ceux des thiak thiak, tel n’est pas le cas avec Yango qui est un service permettant de commander des taxis en ligne et à moindre coût. En effet, les chauffeurs de taxi se sont prononcés sur ce nouveau moyen de transport qui, selon eux, n’a en rien impacté sur leur travail, contrairement aux Thiak Thiak.



