Transports aériens : Dakar et Oman signent une série d’accords

Le Sénégal et le Sultanat d’Oman ont signé, mercredi, une série d’accords dans le secteur aérien, a annoncé le ministre sénégalais des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka. Ces accords ont été paraphés avec le président exécutif de l’Aviation civile omanaise, Naïf Ali Al-Abri, a-t-il tweeté. ‘’ C’est un partenariat inédit […] Le Sénégal et le Sultanat d’Oman ont signé, mercredi, une série d’accords dans le secteur aérien, a annoncé le ministre sénégalais des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka. Ces accords ont été paraphés avec le président exécutif de l’Aviation civile omanaise, Naïf Ali Al-Abri, a-t-il tweeté. ‘’ C’est un partenariat inédit noué entre nos deux pays pour le développement du transport aérien entre nos deux pays’’, a-t-il souligné. Pour Doudou Ka, le Sénégal qui »avance aussi ses pions au Moyen-Orient mise sur le sultanat d’Oman », entend ‘’trouver des relais et des partenaires pour son hub aérien ». En marge de la cérémonie de signature d’accords, le ministre sénégalais a eu une ‘’fructueuse séance de travail avec mon homologue omanais’’, Saeed Bin Hamoud Al-Maawali, sur la concrétisation des accords, notamment le partenariat [entre] Oman Air et Air Sénégal ainsi que les opportunités d’investissement au Sénégal’’, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’agit d’un pas qualitatif qui a été franchi dans le renforcement des liens bilatéraux’’ entre les deux États. APS



