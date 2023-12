Transports collectifs à Dakar : Signature entre acteurs, d’une charte d’interopérabilité des systèmes

Il s’agit d’une Charte d’engagement pour l’interopérabilité des systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs (Saeiv) et la billettique a été signée par les opérateurs de transports collectifs de Dakar qui exploiteront un réseau commun à terme. En particulier, explique-t-on, la charte d’interopérabilité du réseau « Dakar en commun » vise pour les usagers l’accès aux transports en commun pour toutes les populations, un parcours client intermodal fluide et homogène, une facilité d’accès aux transports en commun, une amélioration de la qualité (régularité, fréquence, correspondance, information voyageur…).



Pour les opérateurs la charte vise une optimisation de l’utilisation des infrastructures du réseau, de l’offre globale de transport, une meilleure visibilité de l’offre de services, une augmentation de la fréquentation globale et une sécurisation des recettes.



Quant aux autorités publiques, elle vise une gouvernance stable et prospective basée sur l’analyse des données régulièrement collectées. Ainsi, afin de mettre en cohérence les projets de mobilité et d’assurer une intermodalité essentielle à la performance des transports urbains, le Cetud et la Senter ont engagé les opérateurs (Dem Dikk, Aftu, Gts, Seter, Dakar Mobilité) à adopter une trajectoire commune d’amélioration des services de transport, portée par une charte d’engagement évolutive. Les signataires adopteront un programme partagé afin de participer collectivement à la mise en place accélérée de systèmes intelligents et interopérables à l’échelle du territoire métropolitain.



La charte définit ainsi les périmètres, rôles et responsabilités des signataires ; les modes de gouvernance des instances décisionnelles et opérationnelles ; les thématiques concernées par l’engagement des partenaires (billettique, information voyageurs, systèmes d’aide à l’exploitation, structures de gestion de l’interopérabilité, gestion des données, outils communs…), tant au niveau technique que financier.

Adou FAYE

Signature le 20 décembre 2023, de la charte d’interopérabilité des systèmes de transport dans le périmètre d’intervention du Cetud. Selon un communiqué de presse, s’est déroulée sous la présidence du Directeur général du Cetud, Dr. Thierno Birahim Aw.Source : https://www.lejecos.com/Transports-collectifs-a-Da...