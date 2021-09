Transports terrestres : la Carte grise numérisée à partir du 21 septembre 2021 Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement informe qu'à partir du 21 septembre 2021, toutes les opérations sur les cartes grises sous format papier (mutation, duplicata, renouvellement, etc.), se feront sur la nouvelle plateforme numérique sécurisée. Ainsi, précise le communiqué du ministère, les cartes grises sous format papier ne seront plus délivrées à partir du 21 septembre 2021.



Source : Source : http://lesoleil.sn/transports-terrestres-la-carte-...

