Transports urbains: Les mises en garde d’Oumar Youm à Aftu et Cetud contre une augmentation des prix

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Juillet 2020

Une note de l’Association de Financement du Transport Urbain (AFTU) a été publiée ce dimanche 12 juillet 2020 sur les Réseaux sociaux. Ladite note annonce une augmentation des prix des transports par bus à Dakar. Ainsi, le ministère de tutelle, informé n’a pas attendu longtemps pour rappeler à l’ordre le GIE qui gère ce réseau de transport en commun.



Me Oumar Youm, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement rappelle que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont fixés par le décret n° 2009-20 du 22 janvier 2009. Et, informe les usagers qu’aucune augmentation des tarifs de transport n’a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs.



En conséquence, prévient-il, « toute hausse unilatérale des tarifs serait contraire au décret précité et aux conventions signées entre l’autorité de régulation des transports urbains, le Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD) et les Groupements d’Intérêts économiques membres de l’AFTU. »



De ce fait, « toute augmentation des tarifs constituerait une infraction à la règlementation sur les tarifs de transport routier, notamment la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ».



Le Ministère exhorte les opérateurs à veiller à l’application stricte de la règlementation sur les tarifs et se réserve le droit de prononcer à l’encontre de tout contrevenant les sanctions prévues par la règlementation en vigueur.



Sous ce registre, Oumar Youm invite, également, les Forces de sécurité, chargées du contrôle routier, à veiller strictement au respect des tarifs actuels.



