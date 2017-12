Traque aux biens mal acquis : Ce qui a été réellement recouvré

Mimi Touré a affirmé dans une interview à la RFM que 200 milliards ont été recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Selon le document de considérations générales sur le projet de lois de Finances 2017, 50,1 milliards de francs Cfa ont été recouvrés par l’Etat du Sénégal.



En effet, les évaluations des experts commis, à cet effet, font état de 8,7 milliards sur les sociétés Ahs et Abs, 3,8 milliards, les appartements Eden Rock, 11 milliards, 24,6 milliards sur Dp World et 2 milliards sur la Suneor. Selon le Rapport de l’Assemblée nationale, ceci n’est qu’une ébauche, puisque l’Etat du Sénégal poursuit sa mission et il faut attendre la fin des procédures judiciaires, pour avoir la situation exhaustive des recettes recouvrées dans le cadre de ladite procédure.









Source: Le Soir