Travaux : Le Pont de Farafégny fermé du 15 au 30 juin Le Pont de Farafégny ou «Senegambia Bridge» sera fermé au trafic du 15 au 30 juin, pour des travaux de finition selon "Les Echos". Durant cette période, les voyageurs et véhicules passeront par la voie maritime via le ferry, souligne la même source. Réceptionné le 21 janvier dernier, après 30 mois de travaux, ce pont a été financé à hauteur de 50 milliards FCfa.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019



