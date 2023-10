Travaux de l'Autopont Front de Terre : Les résidents locaux éprouvent frustration et difficultés Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2023 à 21:07 | | 0 commentaire(s)| L'autopont Front de Terre a été le théâtre de travaux de construction censés apporter des améliorations significatives. Au lieu de cela, ces travaux ont apporté frustration et difficultés pour les résidents locaux. Face à la presse, ce lundi 15 octobre 2023, les membres du collectif des impactés des travaux, dénoncent cette situation et réclament justice, car ils ont subi, disent-ils, d'importantes pertes financières en raison de la prolongation des travaux. Cette situation a eu des répercussions économiques, entraînant la fermeture de commerces et des pertes économiques sèches, pour de nombreuses familles.



