Traversée Dakar-Gorée: 600 nageurs attendus à Dakar La 32e édition de la traversée "Dakar-Gorée" se tiendra dimanche prochain. A cette occasion, 600 nageurs sont attendus selon Lamine Ndoye, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage. Pour cette édition, les organisateurs font savoir qu'il y aura deux départs, lit-on dans le quotidien sportif "Stades".



Le premier est dédié à la course A sur une distance de 5200 m à partir de 11h 45. Le second à midi pour la course B sur 4500 mètres.



La course A est réservée, d'après Lamine Ndoye, "aux licenciés de la Fédération. Quant à la course B, elle regroupe le plus grand nombre de participants, des amateurs pour la plupart".



Pour assurer la sécurité de la traversée, 30 pirogues seront déployées pour guider les nageurs afin qu'ils puissent suivre la ligne de course.

