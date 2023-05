Traversée de la VDN: Les piétons abandonnent la passerelle et s’exposent à des risques d’accidents Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2023 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Pour chercher le chemin le plus rapide ou le plus facile, nombreux sont les piétons qui abandonnent la passerelle en lieu et place, pour s’exposer à des risques, en traversant la VDN. Conséquences, des accidents graves et des morts d’hommes sont assez souvent enregistrés. Un acte d'indiscipline, selon certains sénégalais rencontrés à Ouest-Foire.



